Capitão do acesso alviverde à Série A, o lateral Alan Ruschel não para de fazer história no futebol. Fora dos planos do clube no começo da Segunda Divisão, o jogador recuperou espaço e se transformou numa das peças mais importantes na conquista da vaga. Em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra, Ruschel revelou o desejo de permanecer no clube em 2024.