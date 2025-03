Caxias reencontra Mano Menezes no Centenário; relembre os protestos de 2005

O torcedor do Caxias irá reencontrar novamente o técnico Mano Menezes no Estádio Centenário. Foi da casamata da casa grená, que o treinador saiu para comandar o Grêmio em 2005 e despontar nacionalmente. Na época, o episódio não agradou a torcida grená que protestou no primeiro jogo como adversário.

Mano Menezes, atual treinador do Fluminense, e o torcedor do Caxias tiveram momentos bons e outros conturbados. Entre 2004 e 2005, o técnico esteve à frente do time grená em 45 jogos, com 23 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Ao todo, ele teve um aproveitamento de 60%. No Centenário, foram 17 vitórias, dois empates, três derrotas e 53 pontos. 80,3% de aproveitamento.

Em 2004, Mano assumiu o Caxias na 11ª rodada da Série B e a equipe ocupava a 20ª posição, na temida zona de rebaixamento. Com a sua chegada, o time teve oito vitórias, dois empates e apenas três derrotas. O time da Serra terminou na 10ª posição.

No ano seguinte, ficou na sexta colocação no Gauchão. Naquele campeonato, o Caxias venceu o Grêmio por 3 a 2 e eliminou o Tricolor do Estadual. Algumas semanas depois, o Grêmio foi eliminado pelo Fluminense, no Maracanã. Hugo De León saiu e a aposta foi em Mano Menezes.

O treinador deixava o Caxias dias antes estreia na Série B e assumia um adversário direto na competição, o Grêmio. Roberval Davino foi contratado para assumir o time grená.

No dia 3 de junho de 2005, Caxias e Mano Menezes se reencontraram pela primeira vez. A torcida grená chamava o treinador de mercenário e jogava notas falsas de dinheiro com o rosto dele. Protesto e uma chuva cédulas falsas na entrada em campo. O jogo acabou em 1 a 1 na sétima rodada da Série B. Pedro Júnior e Jajá marcaram os gols.

Mano Menezes voltou ao Centenário em algumas outras oportunidades. Dessa vez, o confronto será pela Copa do Brasil e valendo vaga na terceira fase. O Caxias recebe o Fluminense, nesta quarta-feira (5), às 19h, pela segunda fase da competição.