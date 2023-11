Luiz Felipe Scolari poderia estar enaltecendo apenas a grande vitória do seu time, o Atlético-MG sobre o Flamengo. As duas equipes se enfrentaram na noite de quarta-feira (29) no Maracanã. E o Galo levou a melhor, com sobras: 3 a 0. Mas o experiente treinador de 75 anos, ainda teve tempo de parabenizar dois de seus ex-clubes. Os acessos de Juventude e Criciúma para a Série A foram lembrados por Felipão na coletiva pós-jogo, no Rio de Janeiro.