Foram 50 jogos do Juventude na temporada. O clube viveu fortes emoções em 2023. O ano começou em baixa com as quedas precoces do time no Gauchão e Copa do Brasil. Mas o fim de festa foi de muita comemoração com o vice-campeonato brasileiro da Série B e a conquista de uma das quatro vagas à elite do futebol brasileiro. O atleta que tem mais autoridade no elenco alviverde pra falar destes momentos é o zagueiro Danilo Boza, único a atuar nos 50 jogos da equipe na temporada.