O principal objetivo da temporada do Juventude foi alcançado. O time começou o ano tentando se reerguer do rebaixamento à Segunda Divisão, mas viu o clima piorar no Alfredo Jaconi com as eliminações precoces no Gauchão e Copa do Brasil. A volta por cima veio com o vice-campeonato brasileiro da Série B. À frente do clube em todos estes momentos esteve o presidente Fábio Pizzamiglio, de 43 anos.