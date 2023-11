Não foi só de festa o clima entre comissão técnica e dirigentes do Juventude após o acesso do clube à Série A, diante do Ceará, em Fortaleza. Ainda no gramado do estádio Presidente Vargas, o técnico Thiago Carpini disse que o planejamento alviverde iniciou bem antes da definição da divisão que o clube iria jogar. E confirmou que antes mesmo do final da Série B, já havia tratativas para reforçar o elenco para a próxima temporada.