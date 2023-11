As fortes chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul neste ano também prejudicaram o Juventude em duas oportunidades na temporada. O clube enfrentou o Sport diante de um gramado com muito acúmulo de água. A partida foi realizada no dia 16 de outubro. Mais recente, o empate em 0 a 0 com a Ponte Preta o problema se repetiu. Após chover muito no dia anterior, a precipitação parou horas antes do duelo do dia 18 de novembro.