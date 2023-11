O Juventude está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor Jaconero só pensa no ano de 2024 com Gauchão, Copa do Brasil e a elite nacional. Após a vitória de 3 a 1 sobre o Ceará, de virada, o alviverde começa o planejamento da temporada que vem. Porém, muitas perguntas estão no ar: Quem fica? Quem sai? Quem pode vir?