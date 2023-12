Férias apenas para o grupo de jogadores que conquistou o acesso. A semana é de muito trabalho para a direção do Juventude. Há pouco mais de um mês da reapresentação, marcada para o dia 3 de janeiro, os dirigentes do clube correm contra o tempo para reforçar o elenco para a temporada de 2024. E o Verdão tem acerto encaminhado com dois atletas que disputaram a Série B pelo Ceará: o volante Caíque Gonçalves e o meia Jean Carlos.