De olho no Fluminense, Caxias abre a semana focado na decisão pela Copa do Brasil

O mês de março começou com muitas decisões para o Caxias. O Gauchão já ficou no passado para o grupo de atletas. O foco é a grande partida que o time terá pela frente pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (5), às 19h, o time de Luizinho Vieira encara o Fluminense pelo jogo único da segunda fase do torneio nacional. O elenco se reapresentou nesta segunda-feira (3) visando a partida no Estádio Centenário.

BOA FASE

Tomas Bastos vem em um bom momento no Caxias. Nos últimos dois jogos, o atleta tem três gols com a camisa do Grená. Ele foi o autor dos dois diante do Dourados-MS, jogo da primeira fase do torneio nacional. Depois, marcou um de pênalti contra o Inter pela semifinal do Gauchão, na derrota por 3 a 1, no último final de semana. Com tantos jogos importantes em sequência, Bastos admitiu que foi difícil deixar a Copa do Brasil de lado.