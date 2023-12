Além da renovação de Nenê, o Juventude também trabalha em manter mais um nome do time que conquistou o histórico acesso à Série A do Brasileirão. O atacante Gabriel Taliari está nos planos do clube para o Gauchão, a Copa do Brasil e a elite nacional. O jogador chegou para substituir Rodrigo Rodrigues, que se transferiu para o futebol do Exterior.