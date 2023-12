Thiago Carpini é o grande nome em ascensão na nova safra de técnicos brasileiros. Em menos de um ano, o treinador levou o modesto time do Água Santa à final do Paulistão. A equipe ficou com o vice ao perder para o milionário Palmeiras. De contrato renovado com o Juventude para 2024, o treinador foi o protagonista do acesso à Série A do Brasileiro. Ele tirou o Papo da vice-lanterna e levou o time ao vice-campeonato da Série B.