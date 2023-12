O Juventude confirmou a ótima campanha e, de forma invicta, conquistou o Gauchão na categoria sub-15. Neste sábado (9), no jogo de volta da final, ficou no empate em 1 a 1 com o Grêmio. A partida foi realizada no Campo da Fras-Le, em Caxias do Sul. Na ida, os guris alviverde tinham vencido por 1 a 0.