O Juventude ficou mais perto de conquistar o título do Campeonato Gaúcho da categoria sub-15. A equipe alviverde derrotou o Grêmio por 1 a 0 na tarde de sábado (2) no confronto de ida da final. Pedro Santos marcou o gol do Verdão na partida realizada no CT Hélio Dourado. O confronto da volta acontece no próximo sábado (9), no Campo da Fras-le, em Caxias do Sul.