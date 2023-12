A garotada do Verdão está em mais decisão do Campeonato Gaúcho Sub-15. Campeão pela última vez em 2017, o Juventude terá a chance de levantar mais uma taça do torneio. A equipe do técnico Fernando Garcia tem a melhor campanha no geral e por isso decidirá o confronto decisivo contra o Grêmio, em Caxias do Sul.