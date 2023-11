Em preparação para a disputa da Copa São Paulo de 2024, a equipe sub-20 do Juventude participou de um torneio em Passo Fundo na quarta-feira (8), no Estádio Vermelhão da Serra. O Verdão enfrentou o Ypiranga, o Passo Fundo e o São Luiz. Foram duas vitórias e uma derrota. Mas o que mais chamou a atenção foi gol do argentino Tomi Montefiore na goleada de 6 a 0 sobre o São Luiz. A bola foi chutada do meio-campo.