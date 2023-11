O Juventude superou um dos favoritos ao título do Gauchão sub-15 e largou em vantagem na luta por uma vaga à final da competição. No sábado (11), os garotos alviverdes derrotaram o Colorado por 1 a 0, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O gol juventudista foi marcado por João Scatolin, no segundo tempo. Com o resultado, o Verdão manteve-se invicto e jogará por um empate para avançar para a decisão do campeonato.