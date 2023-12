Nenê não deve se aposentar ao final de 2023 como ele cogitava quando foi apresentado pelo Juventude. O atleta se tornou um dos protagonistas do time ao longo da Série B deste ano. Mesmo sem o craque nas últimas quatro rodadas da competição, o time conquistou o acesso à Série A e o jogador acompanhou a partida diante do Ceará nos camarotes do Estádio Presidente Vargas, na vitória por 3 a 1, de virada.