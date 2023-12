A novela que envolve o interesse do Santos no técnico Thiago Carpini, do Juventude, está perto do fim. O treinador e o Peixe chegaram a um acordo após reunião na noite desta terça-feira (12). O que ainda emperra a confirmação do negócio é justamente o pagamento da multa contratual rescisória ao time alviverde, estipulada em pouco mais de R$ 1 milhão.