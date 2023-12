Alan Ruschel seguirá no Estádio Alfredo Jaconi para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Juventude oficializou na tarde desta terça-feira (12) a renovação de contrato do lateral-esquerdo. O atleta de 34 anos é o primeiro a ter seu contrato renovado. Ele entrou em campo em 43 jogos na temporada, marcou três gols e deu duas assistências