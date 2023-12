Ao longo desta semana o torcedor do Juventude pode ter novidades sobre reforços para a temporada de 2024. O clube ainda não anunciou nenhum nome. A direção encaminhou duas renovações: do lateral Alan Ruschel e do volante Jadson. Outros atletas do elenco do acesso à Série A interessaram, como o goleiro Thiago Volpi, o meia Nenê e o atacante Gabriel Taliari.