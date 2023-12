Em um primeiro momento, parecia apenas uma situação eleitoreira. Depois, com a confirmação do novo presidente do Santos, a colocação de Thiago Carpini como um dos possíveis comandantes do time em 2024 é até algo natural. Fez uma grande temporada, é um nome em ascensão e conhecido no cenário paulista. Porém, acho pouquíssimo provável que se concretize.