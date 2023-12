O principal alvo do elenco que conquistou o acesso do Juventude para a Série A 2024 não entra em campo e nem faz gols. Mas fora dele foi determinante para a conquista do principal objetivo da temporada. Seria natural o técnico Thiago Carpini receber sondagens de outros clubes após conduzir o Verdão da vice-lanterna para o vice-campeonato da Série B 2023. A novidade é que agora surgiu uma proposta oficial pelo técnico. Segundo informação do ge.globo, confirmada pelo Pioneiro, o Santos quer tirar Carpini do Alfredo Jaconi e teria oferecido a ele um contrato de dois anos.