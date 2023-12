O mercado da bola está aberto no futebol brasileiro. Com o fim do Brasileirão, muitos contratos chegam ao fim e atletas emprestados retornam para suas equipes. O Juventude teve a saída de 17 atletas após o acesso à Série A do Brasileiro. O clube negocia com outros clubes a sequência do trabalho, como é o caso do goleiro Thiago Couto, que pertence ao São Paulo.