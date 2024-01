O Juventude terá algumas caras novas no seu meio-campo para a temporada de 2024. Mandaca, Jadson, Matheus Vargas e Kelvi são remanescentes. Por outro lado, Luís Oyama e Caíque Gonçalves são as novidades para ter um setor forte e equilibrado. Os dois reforços já foram apresentados pelo clube. Caíque foi indicação de Thiago Carpini, que tinha tentado levar o profissional para o Água Santa no começo de 2023.