O Juventude confirmou, nesta segunda-feira (15), mais um reforço para o sistema defensivo. Trata-se do lateral-esquerdo Jefferson, 27 anos. O atleta, que pertence ao Atlético-GO, assina contrato de empréstimo com o Verdão até o final da temporada. O jogador já vinha treinando com o grupo de atletas desde o começo da pré-temporada. Faltava apenas a oficialização do negócio por parte do Verdão.