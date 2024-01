A estreia do Juventude no Campeonato Gaúcho será mais perto do que o planejado para o alviverde. A partida diante do Santa Cruz será na cidade de Bento Gonçalves, no Estádio Montanha dos Vinhedos. O mando de campo é do Santa Cruz. Contudo, o clube foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e não pode jogar uma partida frente ao seu torcedor.