O Juventude começa a sétima rodada do Gauchão com números que agradariam qualquer treinador. O time tem a segunda melhor defesa com apenas penas três gols sofridos, tem o ataque mais efetivo do Estadual com 11 gols marcados e ocupa a terceira posição com 12 pontos, melhor campanha dos últimos anos. Neste sábado (10), às 21h30min, contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, o Ju quer manter o embalo e os bons números.