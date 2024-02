O Juventude vive boa fase no Campeonato Gaúcho. Mesmo com as mudanças no elenco e no time para a atual temporada, além da troca do treinador, o Verdão faz uma campanha interessante neste começo de Estadual. Após seis rodadas, a equipe alviverde lidera o ranking dos melhores ataques, superando inclusive Grêmio e Inter neste quesito.