O Caxias venceu e mostrou um bom futebol novamente. Após empatar em 1 a 1 o clássico Ca-Ju, o time de Argel Fuchs enfrentou o Avenida e somou três pontos com autoridade no Estádio Centenário. O time derrotou a equipe de Santa Cruz do Sul por 2 a 0, com gols de Tomas Bastos e Emerson Martins. O treinador Grená repetiu a escalação do Ca-Ju. Mesmo com três volantes, a equipe mostrou poder de construção e finalização. Na coletiva de imprensa, o técnico explicou a manutenção do time.