Ele não tem papas na língua. Sanguíneo e autêntico, essas sempre foram marcas de Argel Fuchs quando ainda era zagueiro. Atualmente como técnico, e de mesmo perfil, o profissional atendeu ao chamado para comandar o Caxias na reta decisiva de Gauchão, mas também para a Copa do Brasil e Série C do Brasileiro de 2024.