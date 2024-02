O empate no clássico Ca-Ju teve um sabor de vitória no Estádio Centenário. Não que o Caxias tenha dado um salto na tabela de classificação. Pelo contrário, a equipe precisa vencer o Avenida, neste sábado (24), para encaminhar a classificação entre os oito melhores da competição. Mas a mudança de ambiente no clube com a chegada do técnico Argel Fuchs devolveu a confiança ao grupo de atletas.