O desempenho do time do Caxias no Ca-Ju e sobre o Avenida, no sábado (24) foi totalmente diferente do apresentado em rodadas anteriores do Gauchão 2024. O efeito da chegada de Argel Fuchs alterou o cenário do time, que ficou muito próximo da classificação à segunda fase da competição com os 2 a 0 aplicados sobre o time de Santa Cruz do Sul.