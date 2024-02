O Caxias estreia na Copa do Brasil diante da Portuguesa Santista, na quarta-feira (28), fora de casa. O time de Argel Fuchs vive um bom momento após encaminhar a classificação à segunda fase do Gauchão 2024, com a vitória sobre o Avenida, na 10ª rodada. Mas o treinador grená não terá o elenco completo para a decisão em Santos.