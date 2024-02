Assim como o Caxias, a Portuguesa Santista também está com o foco dividido entre estadual e Copa do Brasil. Mas a equipe de Sérgio Guedes disputa a Série A-2 do Paulistão. E se a maré negativa pelo lado grená derrubou o técnico Gerson Gusmão recentemente, do lado da Briosa, depois de cinco jogos sem vencer, o time treinado por Sérgio Guedes respirou mais aliviado no fim de semana com a vitória de 1 a 0 sobre o Comercial.