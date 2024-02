A caminhada do Caxias na Copa do Brasil 2024 inicia nesta quarta-feira (28), em Santos. A partir das 20h30min, o time de Argel Fuchs enfrenta a Portuguesa Santista, no Estádio Ulrico Mursa. Mas para não ter vida curta na competição, o Grená precisa de pelo menos um empate para avançar à segunda fase da competição nacional. O GE transmite a partida.