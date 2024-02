Classificado em duas competições em menos de duas semanas. O Caxias de Argel Fuchs vive um grande momento na temporada. Depois de se classificar com uma rodada de antecedência no Gauchão, o Grená retorna de Santos com a vaga à segunda fase da Copa do Brasil após a vitória de 1 a 0 sobre a Portuguesa Santista. O clube não passava da primeira fase desde 2011, quando venceu o Ceilândia, por 5 a 0, fora de casa.