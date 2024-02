O Caxias está retornando de Santos com a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Na noite de quarta-feira (28), a equipe grená não quis entrar em campo pensando apenas na vantagem do empate e derrotou a portuguesa Santista, no Estádio Ulrico Mursa, por 1 a 0. O gol da partida foi anotado pelo atacante Gabriel Silva, no primeiro tempo.