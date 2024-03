O Juventude vai enfrentar o Papão da Curuzu na segunda fase da Copa do Brasil. Ambos passaram pelo regulamento com dois empates em 0 a 0 fora de casa. O alviverde eliminou o Iguatu, no Ceará, enquanto o Bicolor despachou o Ji-Paraná, em Rondônia. O duelo entre os Papos será no Estádio Alfredo Jaconi.