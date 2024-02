Nenê virou um cidadão do mundo. O jogador do Juventude já atuou por clubes como PSG e Monaco, ambos da França, e Espanyol, Celta de Vigo, Mallorca e Allavés, todos da Espanha. No mundo árabe também tem passaporte livre, pois defendeu o Al-Gharafa. No Brasil, Nenê é um dos jogadores mais queridos dos torcedores por onde atuou. Em Caxias do Sul não é diferente. Na última quinta-feira (22), o atleta foi o convidado especial do programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.