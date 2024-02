No mundo da bola, Nenê tem vários amigos. Ele prefere não elencar nomes, até para não gerar ciúmes, mas Neymar está neste seleto grupo. O jogador do Juventude acompanhou o amigo quando o jogador da Seleção passou por cirurgia no joelho, no ano passado. O camisa 10 alviverde também esteve no cruzeiro em alto mar do astro do futebol mundial no mês de dezembro.