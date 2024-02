Em oito dias, o Juventude terá três jogos pela frente, sendo um deles a estreia na Copa do Brasil 2024. Com uma sequência forte de jogos, o time alviverde ainda terá de atravessar o Brasil. Na próxima terça-feira (27), às 20h, a equipe da Serra encara o Iguatu, no Ceará. Pela participação no jogo único, o clube fatura 1,47 milhão. Em em caso de classificação, a equipe recebe mais 1,785 milhão.