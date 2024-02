O Juventude entra em campo no próximo sábado (24), às 16h30min, diante do Brasil-Pel pela penúltima rodada da primeira fase do Gauchão. O confronto no Estádio Bento Freitas promete ter um cenário parecido com o segundo tempo do clássico Ca-Ju. O time de Roger Machado deve enfrentar dificuldades em propor o jogo e finalizar contra um adversário bem postado defensivamente, como costumam ser as equipes do técnico Xavante Fabiano Daitx. Após o clássico Ca-Ju 288, que terminou em 1 a 1, Roger Machado admitiu que faltou um pouco de confiança aos atletas na hora do passe e das vitórias pessoais.