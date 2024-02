O goleiro Renan deve continuar como desfalque do Juventude para a reta final da primeira fase do Gauchão. O atleta seria titular contra o Caxias, no Clássico Ca-Ju 288, realizado na noite de segunda-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. Contudo, o atleta voltou a sentir o local de uma lesão na panturrilha. Assim, já com a escalação divulgada, o técnico Roger Machado teve de mudar e colocar Lucas Wingert.