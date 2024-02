O lateral-esquerdo Alan Ruschel passa bem após se sentir mal durante o segundo tempo do clássico Ca-Ju 288, na noite de segunda-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi. O jogador ainda tentou seguir em campo depois de uma forte dividida, mas caiu novamente no gramado e foi amparado pelo lateral-direito Marcelo, do Caxias, e pelos próprios companheiros.