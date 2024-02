O Juventude buscou um empate no clássico Ca-Ju 288. Na noite desta segunda-feira (19), o camisa 9 Gilberto deixou tudo igual no Estádio Alfredo Jaconi. No primeiro tempo, o alviverde viu o rival entrar em campo com ímpeto mais forte. O time de Roger Machado demorou para igualar o ritmo de jogo. Após o empate em 1 a 1, o centroavante Gilberto comentou sobre o ponto somado dentro de casa.