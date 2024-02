Tudo igual no clássico Ca-Ju 288. O Juventude não conseguiu confirmar o favoritismo no confronto contra o Caxias e encontrou muitas dificuldades por conta da marcação adversária. O time grená impôs forte ímpeto defensivo e aproveitou a velocidade dos contra-ataques. O 1 a 1 no placar foi confirmado, após a busca alviverde na segunda etapa.