O futebol brasileiro está de luto. Morreu na manhã deste domingo um dos mais conhecidos diretores executivos de futebol do país. Aos 57 anos, Júnior Chávare, faleceu no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Ex-dirigente do Juventude, o profissional tem trabalhos marcantes na base do Grêmio, além de ter passado por outras equipes como São Paulo, Atlético Mineiro e Coritiba, onde estava atuando.