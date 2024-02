ATUALIZAÇÃO: O goleiro Renan estava escalado, mas sentiu no aquecimento e foi substituído por Lucas Wingert

O Juventude tem força máxima para o clássico diante do Caxias. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, nesta segunda-feira (19), às 20h, e terá transmissão do Futebol da Gaúcha para todo o estado. Com as boas atuações da equipe, o torcedor chega motivado para manter o 100% de aproveitamento em casa.