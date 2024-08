Laís Basílio, uma jovem de 23 anos, mobilizou a comunidade brasileira na Irlanda ao afirmar que estava lutando contra um câncer de medula. Após mais de um ano arrecadando doações por meio de vaquinhas online e Pix, Laís admitiu que havia mentido sobre a doença, tendo lucrado pelo menos R$ 36 mil com o golpe. Dias depois que o caso ganhou repercussão nas redes sociais, a página da vaquinha foi retirada do ar. As informações são do jornal O Globo.